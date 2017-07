Voetganger en automobilist gewond bij aanrijding

Het slachtoffer is met ambulance afgevoerd. De boodschappen die de voetganger op het moment van het ongeluk bij zich had, lagen verspreid over de straat en de stoep.

Boom

De auto die de voetganger raakte kwam tegen een boom tot stilstand. Het gaat om de auto van een pizzabezorgingsdienst. De bestuurder van die auto is ook met een ambulance afgevoerd.

Naast de voetganger werd ook de bestuurder van deze auto gewond afgevoerd (foto: HV Zeeland)

De andere automobilist is onderzocht maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen maar die werd even later weer afgezegd en is niet meer ter plaatse geweest.

In kaart gebracht

De politie onderzoekt het ongeluk. Toen de agenten de situatie voldoende in kaart hadden gebracht, heeft een bergingsbedrijf de twee auto's meegenomen.