Overval Lidl was bizar: 'Hij wenste me happy new year!'

In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht vertelt de bedrijfsleider van de Lidl supermarkt in Sas van Gent over de overval op zijn winkel op 11 mei. Hij werd onder schot gehouden, geslagen en vastgebonden.

De mannen verrasten iets voor 8.00 uur een chauffeur die de supermarkt aan het bevoorraadden was. De man werd gedwongen naar binnen te gaan waar ook andere personeelsleden waren. De chauffeur en de bedrijfsleider kregen een klap van de overvallers.

Bij de overval werden naast de bedrijfsleider ook meerdere supermarktmedewerkers onder schot gehouden door de twee daders. Ze gingen er vandoor met geldlades vol wisselgeld én de inhoud van de kluis.

'Happy new year!'

De kluis zat op een tijdslot, dus moesten de overvallers even wachten. Volgens de bedrijfsleider was het een onwerkelijke situatie vanwege het vreemde gedrag van de overvallers: "Eentje telde af van vijf naar nul en riep 'Happy new year!' Bizar!"

Volgens de politie waren de daders wel erg ontspannen. Zo riepen ze 'Hasta la vista!' en 'Adios!' toen ze weggingen. Verder spraken ze onderling Arabisch en als ze Naderlands spraken was dat gebrekkig en hadden ze een Vlaams accent.

Vluchtauto

De twee vluchtten vervolgens in een zwarte stationwagen richting België. Tijdens de uitzending werden ook bewakingsbeelden van de vluchtauto van de twee overvallers getoond.

De politie heeft na de overval met honden en met hulp van de politiehelikopter in de buurt van de supermarkt gezocht naar de overvallers. Omdat de mannen met een duidelijk Belgisch accent spraken, werd ook de Belgische politie ingeseind. De grensovergangen in de buurt van Sas van Gent zijn even afgesloten geweest. Mensen die de grens over wilden steken, werden extra gecontroleerd. Dat bleef echter zonder resultaat.

