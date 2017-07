Groen licht voor megakerk in Yerseke

Het was tot aan de laatste stemmen spannend in de Reimerswaalse gemeenteraad. Van tevoren had alleen de zeven zetels tellende SGP-fractie zich uitgesproken voor de plannen van de Gereformeerde Gemeente. De andere twee collegepartijen, het CDA en de VVD, hadden zich voor de vergadering nog niet uitgesproken.

Bij de stemming bleken de twee aanwezige CDA'ers - een CDA'er was afwezig vanwege ziekte - voor het plan te stemmen. Omdat oppositiepartijen Leefbaar Reimerswaal, PvdA en ChristenUnie tegen de komst stemden, hing het af van de stem van de VVD, de derde collegepartij. Eén van de twee raadsleden stemden voor de komst, waarmee een meerderheid van de raad voor de komst van de megakerk stemde.

ontwerp kerk (foto: van Beijnum architecten )

De plannen zijn ambitieus: de kerk die zou komen te verrijzen aan de rand van Yerseke zou ruimte bieden aan 2000 mensen, de torenspits zou bijna 50 meter boven de grond prijken en de parkeerplaats zou genoeg plek hebben om 350 auto's te bevatten.

