Zeeuwen graven naar sporen van veldslag Waterloo

Studenten UCR doen archeologisch onderzoek bij slagveld van Waterloo (foto: UCR)

Het gaat om studenten van University College Roosevelt in Middelburg. Ze graven de komende twee weken het land af rond de plaats waar de slag plaatsvond. Dat doen ze in samenwerking met internationale experts en Britse veteranen uit recente conflictgebieden.

Volgens UCR-student Charlotte Kik hebben ze al meerdere kogels opgegraven, maar ook stukken aardewerk en zilveren munten. "Van tevoren is al met allerlei technieken in kaart gebracht waar mogelijk dingen te vinden zijn. Daarbij zijn we dus niet alleen afhankelijk van de metaaldetector, want niet alles wat wij zoeken is van metaal."​

Zilveren munt opgegraven bij slagveld van Waterloo (foto: UCR)

Voor de studenten is de slag bij Waterloo niet specifiek bijzonder, maar het is volgens Kik wél een bijzonder project. "We werken samen met archeologen die dit project hebben gestart. Zij willen weten wat hier precies gebeurd is en wij zijn er eigenlijk een beetje ingerold."

Totaaloverzicht

Volgens medestudent Tim is het doel van project vooral om te achterhalen wat er nou waar is van alle verhalen die over de slag worden verteld. Maar dat kan wel nog jaren duren, denkt hij. "Dit willen ze waarschijnlijk uitbreiden over hele slagveld, zodat je een totaaloverzicht krijgt van alle archeologische vondsten."

Studenten ontdekken oude kogel bij slagveld van Waterloo (foto: UCR)

Die archeologische vondsten zijn belangrijk, want de verhalen uit de overlevering zijn niet altijd te vertrouwen. "De meeste verhalen zijn van soldaten en die zijn afhankelijk van wat je kunt zien door de rook en de mist. Door archeologische vondsten kun je letterlijk door die zogenoemde 'fog of war' heen kijken."

Lees meer over het project Waterloo Uncovered op: ​waterloouncovered.com.