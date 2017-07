Schepen van Vroon redden vluchtelingen van verdrinkingsdood

Het gaat om drie schepen die hebben geholpen bij het redden van vluchtelingen op zee: de Prudence, Hestia en Thalassa. Twee van de drie, de Prudence en Hestia, zijn gechartered, zoals dat heet, door hulporganisaties: Save the Children en Medicins Sans Frontieres. De schepen werken op instructie van de Italiaanse autoriteiten mee aan reddingsoperaties op de Middellandse Zee.

Internationaal recht

Het derde schip, de Thalassa, was in het zuiden van de Middellandse Zee aan het werk in de olie- en gassector en werd onlangs door de autoriteiten opgedragen om mee te helpen bij een reddingsactie. Volgens het internationaal recht mag je het redden van drenkelingen op zee niet weigeren, schepen hebben namelijk een wettelijke reddingsplicht.

Je kunt je voorstellen dat dit bijzonder zwaar is voor de bemanning. Je doet gewoon je werk en opeens word je opgeroepen om kilometers verderop mensen uit de zee te halen. Niet alle drenkelingen halen het." Christopher Savoye Savoye van rederij Vroon

Als een zogeheten Maritime Rescue and Coordination Centre (MRCC) een schip oproept om te helpen bij een reddingsoperatie mag je dus niet weigeren, legt Christopher Savoye Savoye van Vroon uit. "Onze schepen krijgen hun opdrachten rechtstreeks van de bevoegde MRCC’s. Dit geldt zowel voor schepen die door NGO’s worden gehuurd als voor schepen die ad hoc worden opgeroepen."

'Bijzonder zwaar'

Het komt regelmatig voor dat schepen van Vroon en andere rederijen worden opgeroepen om te helpen. "Je kunt je voorstellen dat dit bijzonder zwaar is voor de bemanning aan boord", vertelt Savoye. "Je doet gewoon je werk en opeens word je door de marine opgeroepen om kilometers verderop mensen uit de zee te halen. Niet alle drenkelingen halen het."

Volgens Savoye is het niet gek dat de Italiaanse autoriteiten en internationale hulporganisaties de hulp van de schepen van Vroon inroepen bij het redden van mensen op zee. "Een van onze specialiteiten is het redden van mensen op zee. Onze schepen zijn uitgerust met allerhande apparatuur waarmee slachtoffers uit zee gered kunnen worden."

Elke dag oefenen

Ook de bemanning is volgens Savoye op reddingsacties voorbereid. "Elke dag oefenen onze bemanningen om reddingsboten te water te laten en ook weer uit het water te halen, ongeacht de weersomstandigheden. Dit alles in de hoop dat hun vaardigheden nooit nodig zullen zijn."

"We zijn ontzettend trots op onze bemanningsleden", vervolgt Savoye. "Zij doen dag in dag uit op professionele wijze hun werk en daarbij worden ze soms geconfronteerd met gruwelijke taferelen." Hij is dan ook niet blij met de kritiek door de rechtse nieuwssite.

Rederij Vroon was 126 jaar gevestigd in Breskens. In 2016 verhuisde het hoofdkantoor naar Breda. Bij Vroon werken wereldwijd bijna 4000 mensen. Het is een van de grotere rederijen van Nederland.

Financiële problemen

De rederij zit de laatste tijd in financiële problemen. Volgens de maritieme vakbond Nautilus komt dat door het uitblijven van echt herstel sinds het begin van de financiële crisis in 2008.

(foto: OZ)

Onlangs heeft Vroon een akkoord bereikt met schuldeisers, de afspraak is dat het afbetalen van de schulden wordt uitgesteld, op voorwaarde dat het van oorsprong Zeeuwse bedrijf een ingrijpende reorganisatie doorvoert.

'Veerdienst'

De rechtse nieuwssite 529.nl schrijft dat Vroon door het verhuren van schepen aan hulporganisaties meewerkt aan een 'veerdienst voor mensensmokkelaars'. Die kritiek slaat volgens Savoye nergens op.

De kwestie rondom het vluchtelingenbeleid is een politieke kwestie die door de EU-lidstaten moet worden opgelost, vindt hij. "We betreuren dan ook ten zeerste de berichten waarbij we in één adem worden vernoemd met malafide mensensmokkelaars."

Lees ook: