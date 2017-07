Zeeland wordt wakker: megakerk, bizarre overval en ​brilmuseum dicht

Goedemorgen! Het is woensdag 12 juli en dit is vanmorgen in het nieuws in Zeeland.

ontwerp kerk (foto: OZ) Megakerk De zogenoemde megakerk in Yerseke komt er. De gemeenteraad van Reimerswaal stemde vanavond met tien stemmen tegen acht voor de komst van de kerk. Lees ook: Groen licht voor megakerk in Yerseke Politie onderzoekt de gewapende overval op de Lidl in Sas van Gent (foto: HV Zeeland) Overval In het televisieprogramma Opsporing Verzocht vertelt de bedrijfsleider van de Lidl supermarkt in Sas van Gent over de overval op zijn winkel op 11 mei. Hij omschrijft het als een onwerkelijke situatie vanwege het vreemde gedrag van de overvallers: "Eentje telde af van vijf naar nul en riep 'Happy new year!' Bizar!" Lees ook: Overval Lidl was bizar: 'Hij wenste me happy new year!' (foto: OZ) Brilmuseum dicht Ogen Tekort in Burgh-Haamstede sluit 1 oktober na elf jaar de deuren. De laatste maanden heeft de eigenaar nog verwoede pogingen gedaan om te zoeken naar een investeerder voor het brilmuseum, maar die zijn mislukt. Lees ook: Brilmuseum gaat dicht, reddingspogingen zijn mislukt Koeien aan het water (foto: Bertie Sijbrands uit Goes) Het weer Vanochtend is het bewolkt met regen. Vanmiddag volgen vanaf zee brede opklaringen, uiteindelijk wordt het vrij zonnig. De wind wordt noordwestelijk tot noord en aan zee krachtig, 6 Beaufort. De maximumtemperatuur komt op 18 tot 19 graden uit.