Inbrekers slaan toe bij speeltuin De Oude Stad

Bij speeltuin De Oude Stad in Vlissingen is ingebroken. Op Facebook schrijft de speeltuin dat inbrekers kluisjes, geld en gereedschap hebben meegenomen, en dat in het gebouw veel is vernield.

Hobbelpaard (foto: Pixabay.com) De mensen achter de speeltuin aan de Paardenstraat in de Vlissingse binnenstad melden op Facebook boos en verdrietig te zijn over de inbraak. Ze beraden zich hoe iets dergelijks in de toekomst kan worden voorkomen, al vinden ze het zelf ook bizar dat gedacht moet worden aan beveiliging in een speeltuin. De Oude Stad heeft al van diverse kanten hulp aangeboden gekregen om de schade te herstellen.