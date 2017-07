Auto belandt bij Kapelle naast de snelweg (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond half zes toen de bestuurder door een nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. De auto botste tegen een boom en belandde in de sloot.

De ambulancedienst heeft zich ontfermd over de automobilist. Over de ernst van de verwondingen is nog niet bekend.