Leegloop Terneuzen en Middelburg het grootst

Er verhuizen meer mensen uit Terneuzen dan dat er naar toe verhuizen (foto: OZ)

Meer Zeeuwse gemeenten kampen met het probleem van teveel vertrekkers. Alleen Schouwen-Duiveland, Goes, Vlissingen en Borsele hebben per saldo een winst: op Schouwen-Duiveland zijn vorig jaar 59 mensen méér komen wonen dan dat er zijn vertrokken. Opvallend is het verliescijfer van Kapelle. Tien jaar eerder, in 2006, kon Kapelle nog meer dan 200 extra inwoners verwelkomen en had daarmee het grootste vestigingsoverschot van de provincie. Inmiddels heeft ook Kapelle een tekort op de verhuizingsbalans: 57 mensen.

Grafiek

De balans per gemeente van vertrekkers en nieuw aangekomen inwoners.

Studenten

Uitgesplitst naar leeftijden lijkt het erop dat het probleem van teveel vertrekkers vooral te maken heeft met studenten. Want in alle gemeenten gaan veel meer personen tussen de 15 en 25 jaar weg dan dat er er komen.

Hierin gaat de gemeente Middelburg in Zeeland aan kop, ondanks de UCR, de enige universitaire opleiding in Zeeland. In die gemeente vestigden zich weliswaar 710 mensen tussen de 15 en 25 jaar, maar er vertrokken in datzelfde jaar 930 leeftijdgenoten, een vertrekoverschot dus van 220. In Vlissingen, de vestigingsplaats van de HZ University of Applied Sciences, heeft een vertrekoverschot van 84 jonge mensen.