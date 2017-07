Verkiezing schoonste stranden van start

Op een zonnige dag (foto: Omroep Zeeland)

De verkiezing is een initiatief van de ANWB en Nederland Schoon die hameren op het belang van verzorgde stranden. Ze stellen dat mensen op een schoon strand liever komen, langer blijven en vaker terugkomen. Dat is belangrijk voor strandgemeenten en -ondernemers. Verder is ook het milieu gebaat bij een schoon strand.

Inspecties èn stemmen van het publiek

De uitslag van de Schoonste Stranden Verkiezing wordt bepaald door ANWB-inspecties en de publieksstemmen. ANWB-inspecteurs controleren vier keer per jaar 75 strandopgangen. Ze letten op hoe schoon parkeerplaatsen, strandopgangen, de paviljoenomgevingen en de stranden zelf zijn. Daarnaast mag het publiek tot en met 20 augustus stemmen op het favoriete strand via www.supportervanschoon.nl.

Vorig jaar namen 18.000 mensen de moeite om te stemmen. Om dat record dit jaar te verbeteren heeft de organisatie vanuit een helikopter laten filmen hoe op de stranden van de Wadden tot aan Cadzand letters zijn gevormd die samen een boodschap vormen:

Schoonste Stranden Verkiezing 2017

De winnaar van de Schoonste Stranden Verkiezing 2017 wordt op 20 september bekendgemaakt.

