Emma Heesters scoort met zomerhit Despacito

Despacito is dè zomerhit van 2017. Het nummer van Luis Fonsi en Daddy Yankee uit Puerto Rico werd immens populair in de versie met Justin Bieber.

Jason Chen & Emma Heesters - Despacito

De opname is gemaakt in de studio van Jason Chen in Los Angeles. Daar was Emma vorige maand om twee weken lang te werken met Amerikaanse zangers die op YouTube actief zijn. "Voordien heb ik ze gemaild met of ze wat met me zouden willen opnemen en ze reageerden enthousiast op mijn filmpjes."

Miljoenenpubliek

Jason Chen komt uit Boston. Hij bouwde via YouTube een miljoenenpubliek op. Inmiddels heeft hij vier albums op zijn naam staan. Emma Heesters werkte in Los Angeles ook samen met producer Kurt Hugo Schneider. Samen maakten ze de cover Perfect van Ed Sheeran.

Emma Heesters - Perfect

Terug in Nederland heeft ze helemaal de smaak te pakken. "Ik ben van plan naar Los Angeles te verhuizen. Het is zoveel makkelijker daar om met mensen samen te werken omdat daar veel 'YouTubers' zitten."

Emma Heesters produceert wekelijks een nieuwe cover op haar kanaal. Ze heeft meer dan 300.000 abonnnees.