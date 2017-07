Prinses Beatrix opent nieuw gebouw COVRA

Voormalig vorstin Beatrix - archief (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet de eerste keer dat Beatrix langskomt bij COVRA. In 2003 opende ze al een gebouw voor hoogradioactief afval.

Verarmd uranium

Het nieuwe gebouw is ontworpen als de grootste zonnewijzer van Europa. Het bestaat uit drie opslaghallen waar verarmd uranium kan worden opgeslagen.

Het pand is nodig omdat ook in de toekomst verarmd uranium wordt geproduceerd en bij COVRA, in Nederland verantwoordelijk voor het beheer van radioactief afval, moet worden opgeslagen.

