Welke Zeeuwse clubs spelen tegen elkaar in de beker?

Iedere Zeeuwse voetbalclub weet wie de eerste tegenstanders zijn in de poulefase van het districtsbekertoernooi. Nadat vorige week de loting van eerste- en tweedeklassers al bekend werd gemaakt, is nu de rest van het Zeeuwse amateurvoetbal aan de beurt. Hoofdklassers Hoek, VC Vlissingen en GOES stromen later in het toernooi in.

De loting voor het districtsbekertoernooi is nu helemaal bekend (foto: Orange Pictures) Poules districtsbeker Poule 2 02 Poule 2 03 Rimboe Smerdiek IJzendijke Philippine Schoondijke Aardenburg Jong Ambon SKNWK Poule 2 06 Poule 2 07 Krabbendijke Hulsterloo Patrijzen Domburg Sluiskil Wolfaartsdijk Waarde ZSC'62

Poule 2 17 Poule 2 20 Breskens Graauw Groede Bevelanders De Noormannen Nieuwland Sluis Lewedorpse Boys Poule 2 22 Poule 2 23 Steen Biervliet Vosmeer SPS FC De Westhoek WIK'57 Duiveland Wemeldinge Poule 2 35 Poule 2 39 Veere Rillandia

Koewacht Hoedekenskerke Vogelwaarde SDO'63 Kwadendamme Kruiningen Poule 2 47 Poule 2 52 Vlissingen (zat) Colijnsplaatse Boys Terneuzen Yerseke Ria Westdorpe Stavenisse Spui Seolto Poule 2 56 Poule 2 61 Walcheren Oostburg RBC Zeeland Sport Vivoo DwO'15 DVO'60 GPC Vlissingen Poule 2 62 Poule 2 66 Corn Boys Luctor Heinkenszand Clinge Apollo'69 HVV'24 ODIO Zaamslag Arendskerke Poule 2 72 Poule 2 74 Kapelle NOAD'67 Halsteren (zat) Steenbergen VVC'68 Schijf FC Bergen TSC Poule 2 75 Poule 2 79 RCS Hontenisse Internos Tholense Boys RSV VCK Roosendaal Poule 2 84 MZVC Lepelstraatse Boys DEVO Dauwendaele Het districtsbekertoernooi begint in het weekend van 2 en 3 september. Lees ook: Kloetinge en SSV'65 in dezelfde bekerpoule