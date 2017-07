Houten dames terug op hun plekje in Hulst

De 'houten dames': Vrouwe Justitia en Vrouwe Prudentia (foto: Gemeente Hulst)

Vrouwe Prudentia en Vrouwe Justitia werden in 1792 door Willem, graaf van Hogendorp en baron van Sint Jansteen, geschonken aan de toenmalige gemeente Sint Jansteen. De beelden stonden daar in een vertrek van het parochiehuis waar ook werd rechtgesproken.

Van Sint Jansteen naar Hulst

Na de gemeentelijke herindeling van 1970 - toen de gemeente Sint Jansteen werd opgeheven- verhuisden de beelden naar het stadhuis in Hulst. Daar stonden ze tot 1993 in de raadszaal. Daarna was de centrale hal hun vaste basis.

Vrouwe Prudentia symboliseert de voorzichtigheid. De spiegel staat voor zelfkennis en onpartijdigheid en de slang symboliseert oplettendheid. Vrouwe Justitia symboliseert de gerechtigheid. De weegschaal is het symbool voor het afwegen van alle argumenten. Het zwaard staat voor de macht vonnissen uit te voeren.

Tijdens de restauratie zijn de beelden die zijn gemaakt van lindenhout - volledig schoon gemaakt en werden losse onderdelen verlijmd. Daarnaast werden scheuren opgevuld. Ook werden de ontbrekende onderdelen, de spiegel bij Vrouwe Prudentia en de weegschaal bij Vrouwe Justitia, gemaakt en teruggezet.