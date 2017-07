Met toeristen op oesterexcursie: c'est la vie

Strijd met oesterboorder

Nelis is al zijn halve leven oesterkweker, maar in de oestersector zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen. Zo is er de strijd met de oesterboorder, een slakkensoort die de afgelopen jaren vooral het oesterbroed heeft aangetast. De slak boort zich een weg door de schelp van de jonge oester. Daardoor gaan grote delen van de oogst van de oesters verloren.

De sector en provincie hebben 250.000 euro uitgetrokken voor een reddingsplan. Maar Nelis denkt niet dat dat plan op korte tijd voldoende gaat opleveren. Hij hoopt met zijn kweekmethode op tafel minder last van de slakken te hebben. De Fransen doen het al jaren zo. "De oesters liggen dus los van de grond, zo kan een slak er niet opkruipen", zegt hij.

Oesterboorder doodt 90 procent jonge oesters in Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

C'est la via

Aan toeristen gaat Danny Nelis het haarfijn uitleggen. Voor een half miljoen euro heeft hij daarvoor een nieuw schip aan geschaft: de C 'est la vie. "De naam komt van het goede leven in Frankrijk: aan het terras zitten met een glas witte wijn en een oester tijdens onze vakanties. De Fransen noemen dat C'est la vie, vandaar."

Het rondvaren wordt een gezinsonderneming. Zoon Jesse (21) werkt mee: ",Ik zal hem later gaan opvolgen en ik vind het ook leuk om mensen te laten zien wat je kan vangen met een kleine kor die ik zelf heb gemaakt."

