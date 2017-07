Kamervragen over wateroverlast in Sluiskil

Vocht in de muren bij woning in Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

In de vragen van Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Martijn van Helvert wordt zowel opheldering gevraagd over de staat van de damwand bij Sluiskil als het wisselende waterpeil in het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Van den Berg en Helvert waren gisteren op werkbezoek in Sluiskil. Ze willen ook weten wie nu eigenlijk verantwoordelijk voor de schade aan de woningen kan worden gehouden.

Onderzoek

In het najaar komen de gemeente Terneuzen, Rijkswaterstaat (verantwoordelijk voor het waterpeil in het kanaal) en Zeeland Seaports (verantwoordelijk voor de damwanden langs het kanaal) met de resultaten van een onderzoek naar de grondwateroverlast gepresenteerd.

