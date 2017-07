Na regen komt...

Delen van Zeeland behoren, volgens Meteo Group, tot de plekken waar de meeste regen van Nederland is gevallen. Overigens was die regen, als je kijkt naar het neerslagtekort, meer dan welkom.

Het tekort in Nederland loopt uiteen van dertig millimeter bij Groningen tot 240 millimeter bij Sluis. Er moet de komende periode nog wel wat meer regen vallen om dat laatste tekort aan water weg te werken.

Het officiële neerslagrecord voor juli staat in Zeeland op naam van Vlissingen. Daar viel op 4 juli 2005 80,9 mm regen in een etmaal. Wilhelminadorp had die dag 64,3 mm. In datzelfde jaar viel op 20 augustus vooral op Walcheren in de ochtendperiode nog een bak water. Vlissingen meldde toen 60 mm over een periode van 10.00 uur