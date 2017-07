45 skeletten gevonden in Sluis

Skeletten gevonden bij opgravingen Sluis (foto: Gemeente Sluis)

Bij de opgravingen is een nieuw gedeelte van het grafveld van de voormalige Mariakerk in Sluis blootgelegd. Bij archeologisch onderzoek in 2013 aan de Beestenmarkt werd al het noordelijke deel van het grafveld gevonden. Het grafveld werd tot in de zestiende eeuw gebruikt en is het oudste grafveld dat tot nu toe werd aangetroffen binnen de oude stadswallen van Sluis.

Muur

Naast de skeletten en de grafkelder werd ook de kerkhofmuur teruggevonden en een gracht aangetroffen. Deze gracht staat ook op een stadsplattegrond uit 1565 afgebeeld.