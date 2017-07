De Tunnel in Schore sluit voorgoed de deuren

Vanochtend hebben de kinderen uit alle groepen met elkaar doorgebracht. Ze hebben nog wat spelletjes gedaan, popcorn gegeten, gehuild en allerlei cadeautjes gegeven aan de juffen. Aan het eind van de ochtend waren de ouders ook welkom op school om afscheid te nemen van de leerkrachten. De meeste ouders hielden het niet droog.

Toekomst

De ouders van de 33 leerlingen die nu naar verschillende scholen gaan in de omgeving maken zich vooral zorgen over de leefbaarheid in het dorp. Volgens Franciëlla Chamuleau, één van die ouders, is er vooral een rol weggelegd voor de plaatselijke jeugdclub 'Schorriemorrie'. "Zij zullen wat meer activiteiten moeten gaan organiseren om ervoor te zorgen dat de kinderen onderling contact blijven houden."

Afscheid nemen op obs De Tunnel in Schore (foto: Omroep Zeeland)

Circusvoorstelling

Gisteravond hebben de leerlingen en leerkrachten met een circusvoorstelling al afscheid genomen van hun school. De komende dagen zijn de leerkrachten nog op school te vinden om alle spullen op te ruimen. De school moet namelijk leeg opgeleverd worden aan de gemeente. Wat er met het gebouw gebeurt is volgens directeur Dinette Stelling nog niet duidelijk.