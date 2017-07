Politie zoekt anonieme tipgever overval Lidl

De daders vluchtten na de overval in een zwarte stationwagen richting België. (foto: Opsporing Verzocht)

De meeste tips gaan over de vluchtauto, een zwarte stationwagen. In de uitzending vertelde de bedrijfsleider van de Lidl supermarkt in Sas van Gent over de overval op zijn winkel op 11 mei. De daders gingen er vandoor met geldlades en de inhoud van de kluis. Tijdens het programma werden bewakingsbeelden van de twee overvallers en hun vluchtauto getoond.

Meld Misdaad Anoniem

Via Meld Misdaad Anoniem ontving de politie ook een melding van een tipgever met meer informatie over het incident. Helaas kan de politie weinig informatie uit de melding halen en - vanwege de anonimiteit - geen contact met de melder opnemen. De coördinator van het onderzoek hoopt dan ook dat de melder zich nogmaals meldt via Meld Misdaad Anoniem of rechtstreeks via 0900-8844 (zaaknummer: 2017107994).

