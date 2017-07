Sluiskil heeft na vier maanden weer een geldautomaat

Bewoners zijn blij dat de automaat weer terug is. "In de vier maanden dat er geen geldautomaat was, moest je naar Terneuzen gaan als je zonder limiet geld op wilde nemen", vertelt supermarkteigenaresse Annet Martens. "Je kon wel bij ons aan de kassa geld pinnen, maar dat was wel gelimiteerd."

Volgens haar is de automaat belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp en daar zijn ook andere bewoners het mee eens. "Gelukkig kunnen we hier weer pinnen. Een dorp zonder pinautomaat is niks", vertelt een bezoeker van de supermarkt.

Veiligheidsmaatregelen

Martens was niet verplicht om de automaat in de winkel te nemen, maar toen de bank met de vraag kwam om weer een geldautomaat te plaatsen, werkte ze daar graag aan mee. Ondanks de slechte herinneringen aan de plofkraak.

Om te voorkomen dat er opnieuw een kraakpoging gedaan wordt, zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo staat er een flinke rij metalen palen voor de gevel.

