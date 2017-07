In de toekomst meer militaire oefeningen in Zeeland

Tot en met donderdag oefenen in totaal 200 mariniers in Zeeland, waar ze volgens het oefenscenario de leden van een extremistische groepering met nationalistische trekjes moeten opsporen en arresteren. De leden zouden volgens het scenario een aanslag willen plegen in Vlissingen.

Vanaf het marineschip de Zr. Ms. Rotterdam die op de rede van Vlissingen ligt, wordt de oefening gecoördineerd, daarnaast doet het dienst als uitvalsbasis.

Certificaat

De oefening is voor 130 mariniers ook de afsluiting. Zodra de oefening goed is afgerond ontvangen zij een certificaat, wat betekent dat ze klaar zijn om uitgezonden te worden naar buitenlandse missies. De overige zeventig mariniers die deelnemen aan de oefening zijn er voor de ondersteuning en leveren materialen, zoals schepen, voertuigen en vliegtuigen.

Behalve dat er wordt geoefend was er vandaag ook een commandant van het Duitse Seebatallion te gast bij de Nederlandse mariniers. Dit onderdeel van de Duitse marine is bezig met het oprichten van een amfibische tak, naar Nederlands voorbeeld. Omdat het daarmee nog niet op het niveau is van de Nederlandse marine, kwam de commandant kijken wat de werkwijze hier is.

Samenwerken

Het uiteindelijke doel is dat het Seebatallion en de Nederlandse marine in de toekomst steeds vaker en meer gaan samenwerken. Aan deze oefening in Zeeland doen nog geen Duitse mariniers mee, maar dat sluit generaal Frank van Sprang, commandant van het Korps Mariniers, voor toekomstige oefeningen in Zeeland niet uit.

De focus ligt vooralsnog op het gelijk krijgen van de niveaus. De volgende stap is intensief samen werken, want internationale samenwerking wordt volgens Van Sprang steeds belangrijker.

Aanval machinefabriek

Donderdag voeren de mariniers nog een aanval uit op de machinefabriek in Vlissingen, waarna de oefening wat Zeeland betreft erop zit. De Zr. Ms. Rotterdam zal dan tegen de avond vertrekken richting Den Helder en Groningen waar de oefening wordt voortgezet en afgerond.

Lees ook: