Scheldekraan keert terug op oude stek

"Vroeger stonden er zo'n vijftien tot twintig. De kraan is beeldbepalend voor Vlissingen en mag niet verloren gaan", vindt Robert-Jan Hanemaaijer van de Lions Club in Vlissingen. "Het is een prachtig ding, het hoort bij Vlissingen."

Scheldekraan in Vlissingen (foto: Tanja van Eenennaam)

De kraan stond altijd op de Weugkade op het Scheldeterrein, maar raakte in verval toen De Schelde naar Vlissingen-Oost verhuisde. Tot groot verdriet van veel Vlissingers lag de kraan - de grootste die door De Schelde werd gebruikt - weg te roesten in een hoek van het oude terrein.

De Lions Club Vlissingen zamelde daarom in totaal 22.000 euro in om de kraan te laten restaureren. Die stond toen al enige tijd overeind, maar de gemeente liet de horizontale giek van het gevaarte halen. De Weugkade bleek in slechte staat, en de grond kon het gewicht van de kraan niet langer dragen. De kade wordt verstevigd, wanneer is nog niet bekend, maar dan kan de Scheldekraan weer terug naar zijn definitieve plek.

Glaasje champagne

De Scheldekraan is van historische waarde voor Vlissingen. Voor veel inwoners is het een van de herkenningspunten van de stad. In 2012 werd de kraan door een van de oud-Scheldemedewerkers 'een fraai symbool van onze maritieme geschiedenis en onze positie van stad aan zee' genoemd.

De Lions Club Vlissingen is dan ook blij dat de kraan weer terugkeert op de oude stek. Hanemaaijer: "Ik denk dat we nog wel een glaasje champagne naast de Machinefabriek zullen drinken."