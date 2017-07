Landingsvaartuig vaart zichzelf vast bij Vlissingen

Een landingsvaartuig van het Korps Mariniers is tijdens een oefening op het Badstrand bij Vlissingen vast komen te zitten op een zandbankje. Volgens een woordvoerder van de marine heeft het verder geen gevolgen voor de oefening die voor vanavond en vannacht gepland stond.

Het landingsvaartuig zal naar verwachting rond 03.00 uur weer door het opkomende water weg kunnen varen.

Marinierskazerne

Met de komst van de marinierskazerne in Vlissingen zullen we er in Zeeland aan moeten wennen: meer militaire oefeningen. Mariniers zullen hier vaak oefenen op en rond het water, voordat ze uitgezonden worden naar een missie. Tot en met donderdag oefenen in totaal 200 mariniers in Zeeland. Vanaf het marineschip de Zr. Ms. Rotterdam die op de rede van Vlissingen ligt, wordt de oefening gecoördineerd, daarnaast doet het dienst als uitvalsbasis.