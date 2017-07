Tomatenkweker positief over zoute tomaat

Tomatenkweker Dick van Noord (foto: Omroep Zeeland)

Onderzoek

Uit onderzoek van de Universiteit van Gent blijkt dat tomaten die zijn gekweekt met zout water, beter smaken. Door het zout nemen de tomaten minder vocht op en daardoor komen er meer suikers in.

Voor tomatenkweker Dick van Noord uit Sirjansland zijn de eerste resultaten positief. Niet alleen de smaak is beter, ook kan er in de toekomst mogelijk zout water worden gebruikt. Nu vangt Van Noord nog regenwater op via het dak van zijn kassen. Wanneer er een tekort is, zoals de afgelopen weken, dan wordt er leidingwater gebruikt en dat is duur. Twee kilometer verderop ligt het zoute Grevelingenmeer. Als het onderzoek positief uitpakt kan Dick van Noord in de toekomst water uit het meer gebruiken.

Resultaten

De tomatenkweker met ruim acht hectare kas volgt het onderzoek op de voet. "Het is alleen nog maar een begin. Wanneer de resultaten goed zijn, dan liggen er pas over een jaar of 5 de eerste tomaten met zout water in de winkel.

In Zeeland worden er flink wat tomaten gekweekt. Er staat bijna 200 hectare aan kassen speciaal voor de rode groente.