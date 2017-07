Vier Chinezen en een Mexicaan stroomlijnen de Oosterscheldekering

Thijs, roeifietsbouwer van beroep, kwam vorig jaar met het idee om de bodem bij de stroomgaten en de pijlers van de Oosterscheldekering te stroomlijnen zodat het water beter kan stromen. Volgens hem kalven daardoor de zandplaten achter de kering minder af en kan er meer getijdenenergie opgewekt worden. Het idee werd opgepikt door lector duurzame energie aan de HZ, Jacob van Berkel. Die besloot om een aantal studenten de opdracht te geven om op schaal de effecten van de voorgestelde aanpassing te meten.

We willen onze best doen om de Oosterscheldekering beter te maken. Bij dit soort vraagstukken werken alle landen samen". " Shuxin Chen, Chinese studente HZ

Egaliseren en stroomlijnen

De studenten, vier Chinezen en een Mexicaan, egaliseerden de bodem van de Oosterschelde naar de stroomgaten toe en stroomlijnden de pijlers. Daarmee nam de stroming toe met acht procent. De verwachting is dat dit bij de echte kering nog meer zal zijn. Van Berkel is verheugd over de resultaten, maar wil eerst nog meer onderzoek doen en daarna de bevindingen koppelen aan het onderzoek dat nu op de TU Delft plaatsvindt. Daar worden de effecten van de veranderde stroming door getijdenenergie in kaart gebracht.

Proefopstelling van studenten van de HZ (foto: Omroep Zeeland)

Nederlanders gaan vaak prat op hun kennis van watermanagement en het veilig maken van land tegen water, maar nu zijn het buitenlandse studenten die met hun onderzoek mogelijk ruimte creëren voor meer duurzame energie door een getijdencentrale. De studenten zelf zien die strijd helemaal niet, zo vertelt één van hen, Shuxin Chen: "We willen onze best doen om de Oosterscheldekering beter te maken. Bij dit soort vraagstukken zijn er geen grenzen."

Belangstelling Rijkswaterstaat

Of de Oosterscheldekering ooit aangepast gaat worden volgens de ideeën van Derk Thijs hangt af van een aantal factoren: Ze mogen niet ten koste gaan van de veiligheid en het mag niet teveel kosten. Rijkswaterstaat, de eigenaar van de kering, zegt dat de resultaten van het onderzoek met belangstelling bestudeerd gaan worden.