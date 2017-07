Zeeland wordt wakker: gestroomlijnde kering, zoute tomaten en gestrand vaartuig

Goedemorgen! Het is donderdag 13 juli en dit is vanmorgen in het nieuws in Zeeland.

Vier Chinezen en een Mexicaan stroomlijnen de Oosterscheldekering. (foto: Dick de Kock / Omroep Zeeland Flickr) Kering Door de Oosterscheldekering beter te stroomlijnen, kan er zeker acht procent meer water door. Met een schaalmodel hebben studenten van hogeschool HZ uitgezocht dat aangepaste pijlers en dorpels op de bodem, minder water tegenhouden. Er komt nu een vervolgonderzoek wat de gevolgen zijn voor de natuur in de Oosterschelde, en de stroomturbines in de kering. Lees ook: Vier Chinezen en een Mexicaan stroomlijnen de Oosterscheldekering Tomaten smaken lekkerder als ze met zout water zijn gekweekt, stellen onderzoekers van de Universiteit Gent. (foto: Wessel de Puyt (Flickr Omroep Zeeland)) Zoetzoute tomaten Tomatenkweker Dick van Noord uit Sirjansland is positief over de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat tomaten gekweekt met zout water lekkerder smaken. Volgens van Noord is de smaak niet alleen beter, maar kan er ook goedkoper zout water worden gebruikt. Lees ook: Tomatenkweker positief over zoute tomaat Landingsvaartuig gestrand (foto: Harry Hospes) Landingsvaartuig gestrand Bij het Vlissingse Badstrand heeft urenlang een landingsvaartuig van de marine vastgezeten op een zandbankje. Het vaartuig kwam vast te zitten tijdens een oefening en trok veel bekijks. Pas bij opkomend tij afgelopen nacht kwam het weer los Lees ook: Landingsvaartuig vaart zichzelf vast bij Vlissingen De Veiligheidsregio Zeeland maakt zich zorgen over het ontbreken van goede voorlichting aan de bevolking rond de verstrekking van de jodiumtabletten. (foto: Omroep Zeeland) Jodiumtabletten De verspreiding van jodiumtabletten wordt een maand uitgesteld. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten, nadat Veiligheidsregio Zeeland daar in een brief om gevraagd heeft. De kerk in Kloosterzande. (foto: Gina Heynze uit Kloosterzande) Het weer Zonnige perioden en droog. Vanmiddag wordt het maximaal 19 tot 21 graden. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit verschillende richtingen.