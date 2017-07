Verspreiding van jodiumtabletten uitgesteld

(foto: OZ)

De veiligheidsregio's maken zich zorgen over het ontbreken van goede voorlichting aan de bevolking rond de verstrekking van de tabletten. "Wij voorzien dat door het ontbreken van een publiek begrijpbare context, er grote onrust gaat ontstaan bij de distributie van jodiumtabletten", schrijft de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland Jan Lonink in de brief aan minister Schippers, die eerder deze week verstuurd werd. "De veiligheid van kerncentrales zal wederom ter discussie komen en de onrust die er in sommige regio's hierover is, zal worden versterkt."

(foto: Chris Verkaart / Flickr)

Goede communicatie is belangrijk

Voor het eerst worden jodiumtabletten in de hele provincie - onder jongeren tot achttien jaar - uitgedeeld. De veiligheidsregio wil de Zeeuwen goed informeren, niet alleen over het gebruik van jodiumtabletten, maar ook over het waarom. "We willen niet botweg jodiumpillen opsturen zonder een campagne vooraf om uit te leggen waarom we die pillen versturen en wat het gevaar is", legt Lonink uit. De Veiligheidsregio's gaan nu onderzoeken of een maand uitstel genoeg is.