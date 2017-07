Dirk zingt over grote liefde

Dirk - Daar Waar Zij Woont

Zangtalent

Hij was nog geen vier jaar toen Dirk de liedjes van Frans Bauer kon meezingen. Dirk ontwikkelde zijn zangtalent bij lerares Mieke Werger. In 2011 kwam hij in contact met Ronald Visch van Rood-Hit-Blauw. Zijn eerste single was Lieve Opa. Vorig jaar was Dirk nog één van de genomineerden voor een Zeeuwse Koos Alberts Award.

Zanger Dirk - Daar Waar Zij Woont (foto: Rood-Hit-Blauw)

Klimaat

Daar Waar Zij Woont is geschreven door Jeffrey Weber en geproduceerd door Laurens van Wessel. De tekst gaat over het aangename klimaat dat iemand ervaart, daar waar zijn grote liefde zich bevindt.

