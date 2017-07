Huurders Zeeuwland krijgen 170 euro

Huurders betalen eenmalig minder huur (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwland heeft huizen op Walcheren en Schouwen-Duiveland. De huidige organisatie is per 1 mei ontstaan uit een fusie tussen Woonburg en Zeeuwland. Dat samengaan levert een kostenbesparing op van 1 miljoen per jaar.

Eenmalig

Zeeuwland komt tegemoet aan de wens van de huurdersvereniging en laat de kostenbesparing ten goede komen aan de huurders. In augustus betalen ze eenmalig 170 euro minder huur. Hoe het miljoen komende jaren wordt verdeeld, wordt nog overlegd met de Stichting Huurdersorganisatie Zeeuwland.

