NVM: Hoogtepunt woningmarkt in Zeeland bereikt

Huis te koop verkocht (foto: OZ)

In Midden-Zeeland is in een jaar tijd het huizenaanbod met een kwart afgenomen. Opvallend is dit niet leidt tot prijsstijgingen. De situatie in Zeeuws-Vlaanderen is totaal anders. Daar bleef het aanbod gelijk. De NVM denkt dat als de Belgische kopers weg zouden blijven uit Zeeuws-Vlaanderen de woningmarkt onder de Westerschelde in grote problemen zou komen.

Hypotheekrente

De NVM gaat er vanuit dat de hypotheekrente die sinds 1982 gestaag is gedaald van 12 procent naar 2 procent het dal heeft bereikt. Een kleine stijging wordt niet uitgesloten, maar de verwachting is toch dat de rente komende jaren rond het huidige niveau blijft. Dat zorgt dan voor een stabiele markt met een redelijk evenwicht tussen vraag en aanbod