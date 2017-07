Jonge roofvogel overleefde aanval van kiekendievendoder

Deze bruine kiekendief overleefde de aanval van de kiekendievendoder (foto: Jan Verjaal)

Vier van de vijf jongen werden gedood, waarschijnlijk door menselijk ingrijpen. Maar een van de jongen heeft zich weten te verbergen voor zijn belager en heeft het daardoor overleefd. De Vogelwerkgroep Walcheren, de boswachter en de politie hebben deze informatie achtergehouden, om te voorkomen dat de de kiekendievendoder terug zou komen om zijn onsmakelijke klusje af te maken.

Uitgevlogen

Slechts één dag na de dood van zijn broertjes en zusjes, is de ene nog levende bruine kiekendief uitgevlogen. Voor Barbara Voogt van de Vogelwerkgroep Walcheren is dit een succesverhaal, maar wel met diepdonkere rouwrand.

"Het wrange is dat we bij dit nest zo goed hebben samengewerkt met de boer van wie het land is", legt Voogt uit. "Dat doen we al vaker in bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen, maar op Walcheren komt de nestbescherming tot nu toe wat moeizamer op gang. Daarom waren we ook blij dat we dit nest van de boer mochten beschermen. En dan gebeurt er dit!"

Dode kiekendief in veld gerst bij Aagtekerke (foto: Het Zeeuwse Landschap)

De politie onderzoekt de dood van de dieren. Door middel van onderzoek in een gespecialiseerd lab moet officieel nog worden vastgesteld of het inderdaad mensen waren die de dieren hebben gedood, maar volgens de boswachter die de dieren inspecteerde heeft het er wel alle schijn van. Als dat blijkt te kloppen, probeert de politie de dader te achterhalen.

Eerder vermoeden, nu bewijs

Volgens Voogt gebeurt het de laatste jaren steeds vaker dat nesten van jonge roofvogels worden verstoord of de eieren worden meegenomen. "Bij de leden van de vogelwerkgroep bestond al eerder het vermoeden dat bruine kiekendieven op Walcheren bewust verstoord worden door de mens, maar nu is er bewijs dat er inderdaad mensen zijn die het op deze prachtige vogels hebben gemunt."

Dode kiekendieven in veld gerst bij Aagtekerke (foto: Het Zeeuwse Landschap)

En dat gebeurt niet alleen op Walcheren, maar ook bijvoorbeeld op Tholen. "We merken dat ondanks de vele nesten in deze gebieden zeer weinig jonge bruine kiekendieven uitvliegen. En dan wordt vaak de vos als boosdoener genoemd, maar we hadden al langer het vermoeden dat het mensen zijn die dit doen en in dit geval is het duidelijk: dit is absoluut niet het werk van een vos."

Assistent van de jagers

Dat terwijl roofvogels als de bruine kiekendief uitstekende gewasbeschermers zijn. "Ze eten allerlei dieren die anders zouden eten van landbouwgewassen. Ze vangen bijvoorbeeld ratten, muizen, konijnen, duiven en jonge eenden. Je zou ze daarom ook kunnen zien als een soort assistent van de jagers", aldus Voogt.

Volgens Voogt blijkt dat ook uit onderzoek. "In Zeeuws Vlaanderen, waar jaarlijks zo'n tien nesten in het graan beschermd worden, wordt in samenwerking met onder meer de Universiteit van Gent onderzoek gedaan naar de bruine kiekendief als beschermer van riet- en graanvelden."

Het nest bruine kiekendieven voor de aanval van de kiekendievendoder (foto: Roy Dassen)

Waarom iemand de dieren zou willen doden, weet ze dan ook niet. "Wie doet nou zoiets? Die vraag laat me niet los, maar een antwoord vind ik niet. Een stroper? Een roofvogelhater? Iemand die niet beseft dat ook roofvogels ook bij de natuur horen?"

Oogje in het zeil

Een jager is het in ieder geval niet, denkt ze. "Ik ken meerdere jagers en die zeggen ook: een nest weerloze jonge roofvogels doodmaken, eieren meenemen of een nest kapot trappen, dat soort dingen doen jagers niet. Bovendien helpen roofvogels als de bruine kiekendief de jagers juist net bij het beperken van de aantallen ratten en muizen." Ze hoopt dan ook dat de natuurliefhebbers op Walcheren, zowel vogelaars als jagers, samen een oogje in het zeil houden om herhaling te voorkomen.

