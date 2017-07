FFA-winnaar mag prijs houden ondanks gevangenisstraf

Oud-president Lula krijgt lange gevangenisstraf (foto: Wikimedia Commons)

Aanpak armoede

In 2012 ontving Lula, zoals hij genoemd wordt, de overkoepelende Four Freedoms Award. Hij kreeg de prijs omdat hij als president de armoede in zijn land aanpakte. Hij was van 2003 tot 2010 president in Brazilië.

De Roosevelt Foundation reageert als volgt op de kwestie: "Lula da Silva heeft in 2012 de International Four Freedoms Award ontvangen voor zijn levenslange inzet voor sociale en economische rechtvaardigheid, zijn pogingen om Brazilië van extreme armoede te bevrijden en zijn vastberadenheid om een klimaat van vrede en verzoening tussen de naties van de wereld te bevorderen. Dit zijn verdiensten die nog steeds staan. De Roosevelt Foundation heeft kennis genomen van de veroordeling en begrepen dat de Da Silva tegen de uitspraak in hoger beroep gaat."

De Four Freedoms Awards worden elk jaar uitgereikt aan mensen of organisaties die invulling geven aan de vier vrijheden, zoals de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt formuleerde: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. Er is ook een overkoepelende award: de International Four Freedoms Award. De prijsuitreiking is in de even jaren in Middelburg en in de oneven jaren in New York.

Videoboodschap

Lula was in 2012 destijds om gezondheidsredenen niet bij de prijsuitreiking in Middelburg. Hij sprak tot de zaal, met daarin koningin Beatrix en Mark Rutte, via een videoboodschap.

Tegen Lula lopen nog vier strafzaken die met corruptie te maken hebben. Toch is de man geliefd in Brazilië. Door wat hij voor Brazilianen bereikt heeft in zijn jaren als president. Maar ook het feit dat hij zelf als schoenlapper in de sloppenwijken begon en het uiteindelijk tot president schopte, maakte hem populair.

