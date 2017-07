Eretreffer Bruse Boys, dubbele cijfers ADO

Afgelopen maandag won ADO Den Haag met 0-7 van Serooskerke. Die stand was in Bruinisse bij rust al bijna bereikt. Door goals van Becker (2x), Ladan (2x), Immers en Bakker zochten beide ploegen met een tussenstand van 0-6 de kleedkamer op.

Van 't Hof



Ook in de tweede helft wisten de bezoekers het net eenvoudig te vinden. Smith zorgde voor de 0-7 en de 0-8, via Van Huffel werd het 0-9, Asmelash bracht ADO in de dubbele cijfers en David scoorde de 0-11. Daarna kwam het moment waar alle Bruse Boys fans al heel de avond op hadden gewacht; een doelpunt van de thuisploeg. Spits Sander van 't Hof was de gevierde man. Hij speelde zijn eerste wedstrijd voor Bruse Boys en passeerde ADO-doelman Van der Sar (zoon van) op schitterende wijze.

Na de goal van Van't Hof was het slotakkoord weer voor de ploeg uit de Eredivisie. Twee strafschoppen (benut door Marengo en Van Kins) brachten de eindstand op 1-13.

Sander Van 't Hof juicht nadat hij heeft gescoord tegen ADO Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Bruse Boys - ADO Den Haag

26' Sheraldo Becker 0-1 28' Delano Ladan 0-2 31' Sheraldo Becker 0-3 34' Delano Ladan 0-4 38' Lex Immers 0-5 45' Danny Bakker 0-6 48' Guy Smith 0-7 51' Guy Smith 0-8 70' Sam van Huffel 0-9 74' Hennos Asmelash 0-10 76' Trevor David 0-11 78' Sander van 't Hof 1-11 81' Ludcinio Marengo 1-12 86' Mats van Kins 1-13

Vrijdag speelt ADO Den Haag de laatste wedstrijd in Zeeland. Dan is het Zeeuws Elftal in Yerseke de tegenstander.