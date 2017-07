Zoekactie vanwege opengewaaide deurtjes van strandhuisje

Niet meer teruggekomen

Een strandwacht had de deurtjes van het strandhokje op het Banjaardstrand tussen Vrouwenpolder en Kamperland open aangetroffen en had de conclusie getrokken dat de eigenaar was gaan zwemmen en niet meer was teruggekomen. Hoe laat dat dan gebeurd zou zijn, was onduidelijk. Gecombineerd met de stroming zorgde dat voor een groot zoekgebied, dus werd extra hulp ingeschakeld.

De hulpdiensten hebben de kust tussen Neeltje Jans en de Oosterscheldekering afgezocht. Aan de zoekactie deden de strandwachtposten Banjaard, Domburg en Oostkapelle, de KNRM-reddingboten Fred en Koopmansdank van Neeltje Jans en Uly van Westkapelle en een helikopter van de Kustwacht mee. Ook de strandvoertuigen van de brandweer en politie werden ingezet.

Strandvoertuigen politie en brandweer bij zoekactie op Banjaardstrand (foto: HV Zeeland)

Toen na een paar uur nog steeds niemand gevonden was, nam de Kustwacht contact op met de eigenaar van de strandhuisjes. Die vertelde dat de huisjes erom bekendstaan dat de deurtjes niet goed sluiten als je ze niet goed op slot doet. Je moet de sleutel twee keer omdraaien en als je dat niet doet, kunnen de deurtjes spontaan opengaan.

Zoekactie afgeblazen

Gecombineerd met de harde wind van de afgelopen 24 uur leek het scenario dat er iemand te water was geraakt niet zo waarschijnlijk meer. De Kustwacht heeft vervolgens de zoekactie afgeblazen. Rond 10.50 uur keerde de laatste reddingboot terug naar het station. Er is niemand als vermist opgegeven.