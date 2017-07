Hotel in Aardenburg herbergt illegaal, eigenaren woedend over invallen

Hotel Elderschans in Aardenburg (foto: Omroep Zeeland)

De politie, gemeente en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deden de inval samen, na een eerdere inval bij het bedrijf. Daarbij bleken toen onder meer de documenten van enkele werknemers niet te kloppen. Daarom besloten de instanties gisteren een nieuwe inval te doen.

Bij de nieuwe inval vond de politie een illegale vreemdeling in het hotel, 18-jarige man uit Egypte. Hij moet nu het land verlaten. De gemeente heeft meerdere bouwkundige tekortkomingen geconstateerd en een overtreding van de omgevingsvergunning vastgesteld.

'Altijd wel iets te vinden'

De broers Azimi vinden het machtsvertoon van de instanties overdreven. Het staat volgens hen niet in verhouding tot de overtredingen. "Ze vinden altijd wel wat, als ze ergens naar op zoek zijn", zegt Salazar Azimi. "We zijn een groot bedrijf dus daar is altijd wel iets te vinden." Volgens hem controleerde de inspectie allerlei details die in zijn ogen niet nodig waren, maar wel tot de standaardprocedure horen bij zo'n controle.

Zo werd onder meer de temperatuur in de koeling gecontroleerd en gemeten of de vis die in de keuken lag niet ondermaats was. In beide gevallen was er niks aan de hand, zegt Azimi. De betrokken instanties zijn het niet helemaal met hem eens.

Waarschuwing

Het hotel krijgt een schriftelijke waarschuwing van de NVWA voor tekortkomingen op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne en koelingstemperatuur. En de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een onderzoek gestart naar overtredingen op het gebied van arbeidstijden en het minimumloon.

Ondernemer Salazar Azimi uit Aardenburg stapt uit sportauto (foto: Omroep Zeeland)

Salazar en Sasan Azimi zijn eind jaren negentig vanuit Iran naar Nederland gevlucht. Waarna ze jarenlang in Schoondijke hebben gewoond. Sinds ze het hotel in 2012 kochten wonen ze in Aardenburg. In eerdere interviews gaven ze aan dat het hotel "een droom is die uitkomt, waar we keihard voor gewerkt hebben".

De broers maken er geen geheim van dat ze zeer vermogend zijn dankzij hun telecomwinkels. Om die reden zijn ze het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws geweest.

Inreisverbod

Zo lieten ze afgelopen februari nog weten dat gestrande Iraniërs welkom waren in hun hotel. Dat deden ze naar aanleiding van het inreisverbod van de Amerikaanse president Trump. Door dit inreisverbod mochten reizigers uit zeven overwegend islamitische landen, waaronder Iran, de Verenigde Staten niet in. Als gevolg van de plotselinge invoering van dit besluit waren er honderden reizigers gestrand op verschillende luchthavens, waaronder Schiphol en Zaventem.

110.000 euro

Twee maanden geleden nog beloofden de broers dat ze voetbalclub NAC uit Breda 110.000 euro zouden geven als de club zou promoveren naar de eredivisie. Die belofte kwamen ze niet veel later ook na. Daarnaast zijn de broers vanaf komend voetbalseizoen ook broeksponsor van de club. En ze kondigden aan dat ze bereid zijn om een Zeeuwse profclub te sponsoren, als iemand met een goed plan aan komt zetten.

