Voor vrachtverkeer is Zeeland geen doorgaande route

Vrachtwagens onderweg (foto: Omroep Zeeland)

Het totale verkeer is in de afgelopen vier jaar met tien procent toegenomen. Per traject zijn er wel grote verschillen. Zo rijdt op de N257 op Sint Philipsland met 48 procent meer verkeer dan in 2012. Op de Zeelandbrug is dat juist weer twee procent minder.

In de Westerscheldetunnel

Behalve naar het doorgaande vrachtverkeer is ook gekeken naar herkomst en bestemming van verkeer in de Westerscheldetunnel. Een belangrijke conclusie is ook dat de Westerscheldetunnel voor personenauto s vooral het karakter heeft van een regionale verbinding; voor vrachtverkeer heeft de tunnel een meer (inter)nationaal karakter. Wat verder opvalt is de toename van het verkeer door de Westerscheldetunnel met 32% op werkdagen (op weekdagen is dit 27%).