Zanger BLØF en carillon vanaf grote hoogte te horen in Weert

Stadsbeiaardier Frank Steijns is al jaren fan van BLØF en wilde iets bijzonders doen tijdens het beiaardierfestival. Toen hij hoorde dat de band toch in Weert was voor Bospop nam hij contact op met BLØF.

Vorig jaar was het nummer Aan de Kust van BLØF door carillons in heel Zeeland te horen. Dit in verband met het 10-jarig bestaan van de Zeeuwse Top 40.