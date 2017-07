Edmondson wint proloog BeNe Ladies Tour: Vos onderuit

Edmondson zette al vroeg in de wedstrijd de snelste tijd neer. Niemand slaagde erin haar tijd te verbeteren. Ook Marianne Vos niet. De tweevoudig Olympisch kampioen ging onderuit in een bocht na het oprijden van de Boulevard bij het standbeeld van Michel de Ruijter.

Annette Edmondson wint proloog BeNe Ladies Tour in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Edmondson (25) deed vorige week nog mee aan de Ronde van Italië, maar stapte daar vroegtijdig uit de wedstrijd om zich te richten op de proloog in Vlissingen. "Dit was echt een doel en ik geloofde er ook in dat het zou lukken."



De tegenwind maakte het zwaar. "Veel meisjes hebben zich opgeblazen in het laatste gedeelte. Ik had bewust wat energie overgehouden om op het einde nog voluit te kunnen gaan."



Edmondson leidt nu in het algemeen klassement. "Ik ga m'n uiterste best doen om de trui te behouden. Het zal een mooie en zware competitie worden."

BeNe Ladies Tour 2017

proloog Vlissingen 1,9 km OFFICIEUS 1. Annette Edmondson (Aus) Wiggle High5 2.25' 2. Janneke Ensing (Ned) Ale Cipollini + 0.04' 3. Elinor Barker (Wal) National Team Great Britain + 0.05' 4. Trine Schmidt (Den) Lotto Soudal Ladies z.t. 5. Elise Delzenne (Fra) Lotto Soudal Ladies z.t. ... Lindy van Anrooij (Ned) Jos Feron Lady Force + 0.17'



Lindy van Anrooij uit Kapelle is de enige Zeeuwse deelnemer aan de BeNe Ladies Tour. Van Anrooij rijdt voor Jos Feron Lady Force en kwam tot een tijd van 2.42'. "Ik vind het altijd lastig rijden zo'n korte proloog. Maar toch verzuur je compleet. Het is niet echt mijn ding. Het laatste stuk op de Boulevard was heel zwaar met die tegenwind."

De BeNe Ladies Tour is een Belgische/Nederlandse wedstrijd die uit vier dagen bestaat. Vrijdag staat de eerste etappe op het programma van Vlissingen naar Philippine. Dan rijden de rensters door de Westerscheldetunnel.

BeNe Ladies Tour 2017

Etappeschema donderdag 13 juli proloog: Vlissingen 1,9 km vrijdag 14 juli 1e etappe: Vlissingen - Philippine 127 km zaterdag 15 juli 2e etappe A: Sint-Laureins - Sint-Laureins 98 km zaterdag 15 juli 2e etappe B: tijdrit Sint-Laureins 10 km zondag 16 juli 3e etappe: Zelzate - Zelzate 112 km

Later kun je beelden van de proloog bekijken op deze site.