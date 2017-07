Gemeente Hulst wil door met Plan Perkpolder

Impressie van Plan Perkpolder (foto: OZ)

Tegenstander van het plan, René van Domburg van de partij Progressief Hulst, denkt dat het een herhaling van zetten gaat worden, namelijk polder onder water zetten en het veerplein verhogen. ,,En dat terwijl er in de binnenstad Hulst ook heel veel moet gebeuren, en dat komt maar niet van de grond." Ook vindt hij het plan megalomaan. ,, Hulst is daar veel te klein voor"

Wethouder Frank van Driessche is vol enthousiasme over Plan Perkpolder. ,,Ik heb er vertrouwen in en ik geloof er in, als je dat niet hebt dan heeft het weinig kans van slagen." Hij vindt het een prachtige plek om er straks te wonen en te recreëren.

Wat houdt Plan Perkpolder in? Toen de veerdienst Kruiningen-Perkpolder verdween door de komst van de Westerscheldetunnel, is afgesproken dat de regio een economische impuls zou krijgen. Rond het oude veerplein zouden honderden nieuwe huizen komen, een jachthaven met 350 ligplaatsen, een hotel en een golfbaan. De veerboot vaart al bijna vijftien jaar niet meer, maar van de ambitieuze plannen met het oude veerplein is nog maar weinig terecht gekomen. Waarop stapte de Provincie Zeeland uit het project?

De provincie had vooral een rol bij het aankopen van de grond en het aanleggen van nieuwe natuur. Die twee taken zijn uitgevoerd en dus is het volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat een 'logisch moment' voor de provincie om uit het plan te stappen. "Het project komt in een nieuwe fase waarbij wegen en riolering moeten worden aangelegd. Dat zijn zaken die een gemeente moet regelen", aldus De Bat.

