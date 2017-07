Blauwe bessen schieten uit de grond bij Zeeuws-Vlaamse teler

Dikker begon in 2015 te experimenteren met de bessen nadat hij de vruchten bij een Duits landbouwbedrijf had gezien. Omdat de planten - net als asperges - alleen op zandgrond groeien, was het voor Dikker interessant. "In het voorjaar verbouwen we asperges, als dat seizoen voorbij is kunnen we nu ook doorgaan met de bessen, waardoor je het hele jaar productie hebt."

De familie Dikker besloot een extra stuk grond aan te kopen waarop de planten konden staan. In 2016 was de oogst nog niet groot genoeg. "De planten waren toen nog te klein. Toen we de bessen wilden plukken, kregen we het advies om ze nog een jaar te laten hangen en de plant te laten groeien", vertelt Dikker.

Dikker begon in 2015 te experimenteren met de bessen nadat hij de vruchten bij een Duits landbouwbedrijf had gezien. (foto: Congerdesign via www.pixaby.com)

Bestuiven

Dit jaar begon hij, door bijen en hommels uit te zetten, met het bestuiven van de planten. Dat leverde uiteindelijk een grotere oogst op. "Doordat de bijen en hommels bezig waren, kwamen er meer knoppen en uiteindelijk ook meer bessen."

Dikker probeert de vruchten eerst lokaal in de supermarkten te krijgen om naamsbekendheid te verwerven. Met die bekendheid hoopt hij uiteindelijk van de grote vraag naar blauwe bessen te kunnen profiteren.