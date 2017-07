Zeeland wordt wakker: Plan Perkpolder, blauwe bessen en BeNe Ladies Tour

Impressie van Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Plan Perkpolder

De gemeenteraad van Hulst heeft met een grote meerderheid ingestemd voor uitvoering van Plan Perkpolder. Voor veel partijen is het eindelijk de kans om een impuls aan het gebied te geven en zijn er voldoende financiële garanties. Met 17 stemmen voor en 3 tegen kan nu verder gewerkt worden aan de uitwerking van het plan. In het gebied moeten een jachthaven, een golfbaan en huizen komen.

Annette Edmondson wint proloog BeNe Ladies Tour in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Australische wint proloog BeNe Ladies

De openingsrit van de BeNe Ladies Tour is in Vlissingen gewonnen door Annette Edmondson van Wiggle High5. De Australische was de snelste renster in de proloog over 1,9 kilometer. Marianne Vos vierde haar rentree na een sleutelbeenbreuk, maar Vos ging op de boulevard onderuit en verspeelde veel tijd.

Dikker begon in 2015 te experimenteren met de bessen. (foto: Congerdesign via www.pixaby.com)

Zeeuwse superfood

Een superfood van Zeeuwse bodem: tegenwoordig groeien blauwe bessen - die veel vitamines bevatten en een geneeskrachtige werking zouden hebben - ook op het Zeeuwse platteland.

Uitkijken over het graanveld bij natuurgebied Eiland van de Meier bij Spui. (foto: Jeannette Goosen uit Terneuzen)

Het weer

Vanmorgen wordt de bewolking snel dikker en al snel volgen enkele buien of een periode met regenachtig weer. In de loop van de dag trekken de buien naar het oosten en later vanmiddag klaart het ook weer af en toe op. Er steekt een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind op, kracht 4 tot 5 en het wordt maximaal een graad of 19.