Winkel in Terneuzen overvallen

In de Noordstraat in Terneuzen is vanochtend vroeg een winkel overvallen. Twee gemaskerde mannen in donkere kleding drongen rond half zes de winkel binnen en zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.

Overval bij een winkel in Terneuzen (foto: Provicom) De winkel in de Noordstraat heeft aansluitend een woning, waarin de bewoners lagen te slapen toen ze wakker werden van gestommel. Na een kleine worsteling, waar niemand gewond raakte, ging de overvallers er vandoor.



De politie is een onderzoek gestart.