Roemeense inbrekers Media Markt mogelijk lang cel in

De zaak tegen de Roemenen diende voor de rechtbank in Brugge, omdat de bende ook in België een serie inbraken pleegde. Daar maakten ze in totaal bijna een half miljoen euro buit. Dat gebeurde over het algemeen in winkels van de Media Markt tussen november 2016 en februari 2016. De dieven ontvreemdden vooral smartphones.

Acht jaar cel

De verdachte die de hoogste straf tegen zich hoorde eisen is Marius S. hij moet voor acht jaar de cel in. Zijn drie handlangers hebben gevangenisstraffen van vijftien maanden tot vijf jaar in het vooruitzicht.

