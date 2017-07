'Jebroer mag onchristelijke nummers niet spelen'

Jebroer still uit videoclip 'Kind van de duivel' (foto: ROQ 'N Rolla Music)

SGP-fractievoorzitter Paul Moens heeft een verzoek neergelegd bij City of Dance-organisator Martin Priem. "Ik heb hem gevraagd of hij aan de artiest wil vragen om die onchristelijke nummers niet te spelen." Moens is de afgelopen tijd aangesproken door mensen dat ze niet willen dat Jebroer optreedt. "Het ligt nogal gevoelig wat hij laat horen."

Christelijke waarden

"Met dit optreden vind ik dat Middelburg haar christelijke waarden te grabbel gooit", zegt Moens. Voorlopig laat de fractievoorzitter het bij het verzoek aan de organisatie en neemt hij nog geen andere stappen. Priem bevestigt dat Moens het verzoek bij hem heeft neergelegd, maar wil voor de rest geen commentaar geven. Jebroer treedt zaterdagavond op van 23:30 tot 00:00 uur.

In Nederland is er veel te doen om de nummers van Jebroer. Zo waarschuwden verschillende dominees in het land voor de teksten in de hits van Jebroer en werd er in Ouddorp en Hardinxveld-Giessendam een optreden van de rapper afgelast.

Alle ophef 'onzin'

De 30-jarige Tim Kimman, zoals Jebroer in het echt heet, vindt alle ophef 'onzin'. Volgens Kamman hoef je zijn nummers niet te beluisteren als je aanstoot neemt aan de teksten. Na het afgelasten van een van zijn optredens schreef hij op Facebook: "Ik weet zeker dat de mensen die hierover klagen überhaupt niet eens naar dit optreden zouden komen, en het wederom verpesten voor een hele hoop mensen die wel graag willen.

Voor wie het nummer nog niet gehoord heeft en de aanstootgevende teksten wel denkt aan te kunnen, staat de clip hieronder. Kijk en oordeel zelf:

Jebroer - Kind van de Duivel (Featuring Paul Elstak & Dr.Phunk)