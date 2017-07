Lichaam vermiste zeiler Hannes Goegebeur (18) gevonden

De gekapseisde Capella voor de Belgische kust (foto: Focus/WTV)

Goegebeur raakte twee weken geleden vermist toen zijn zeiljacht bij een zeilwedstrijd voor de kust van Oostende kapseisde. Hij zou gisteren zijn afgestudeerd aan het Scalda College in Terneuzen. Op die school werd hij gisteravond herdacht door zijn mentor en medeleerlingen.

Bij het ongeluk kwamen ook Frans Maas en Freddy Franssens uit Breskens om het leven. Hun lichamen werden meteen na het zeilongeluk geborgen. Drie andere bemanningsleden werden gered. De hulpdiensten hebben alles op alles gezet om ook Goegebeur te vinden, maar dat is toen niet gelukt.

Familie

Vissers vonden zijn lichaam gisteravond om 20.00 uur bij Vlissingen. De politie heeft door onderzoek vastgesteld dat het inderdaad het stoffelijk overschot is van de 18-jarige zeiler. Daarna is eerst de familie van het slachtoffer in kennis gesteld.

De Capella is omgeslagen op de Noordzee (foto: Facebook VBZR)

Het zeiljacht de Capella kapseisde op 1 juli op zo'n 18 kilometer van de Belgische kust, ongeveer ter hoogte van Oostende. Een gebroken kiel wordt gezien als oorzaak voor het zeilongeluk. Door het afbreken van het uitstekende deel onder de bodem verloor het zeiljacht zijn stabiliteit en kapseisde het vrijwel onmiddellijk.

Noodsignaal

Drie opvarenden werden gered. Zij hebben lang moeten wachten op de redding. Het ongeluk gebeurde om 08.30 uur, maar door het plotselinge kapseizen van het zeiljacht, lukte het niet om een noodsignaal te versturen. Daarom werd het ongeluk pas om 14.30 uur ontdekt.

De drie overlevenden zijn op de romp van het gekapseisde zeiljacht geklommen en hebben daar zes uur lang gewacht. Ze werden uiteindelijk aan boord genomen door een baggerschip dat toevallig in de buurt was en vervolgens met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden onderkoelingsverschijnselen.

Afscheid

Afgelopen zaterdag werd in Breskens onder grote belangstelling afscheid genomen van de andere twee overleden bemanningsleden. Zo'n achthonderd belangstellenden woonden de dienst bij. Omdat Hannes toen nog werd vermist, wilde de familie niet gecondoleerd worden tijdens de uitvaart.

