Slapende Belg slaat over de kop op N62

Een 28-jarige bestuurder van een personenauto is donderdagavond over de kop geslagen op de Tractaatweg bij Sluiskil. De man, uit het Belgische Wingene, viel achter het stuur in slaap en verloor de controle over zijn voertuig. Hij raakte niet gewond.

Brandweerauto (foto: OZ) Het ongeval gebeurde rond 23:45 uur. De Belg belandde met zijn wagen in de linkerberm. Na het ongeluk kwam er rook uit de auto. Daarom werd de brandweer opgeroepen. Toen die arriveerde bleek er geen brand te zijn. Geen alcohol De automobilist verklaarde niet te hebben gedronken en zei dat hij in slaap was gevallen.