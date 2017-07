Oude vismethode sterft uit, wie redt de Zeeuwse weervisserij?

De weervisser aan het werk op de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment oefenen alleen nog leden van de familie Van Dort dit eeuwenoude ambacht uit. De Van Dorts uit Bergen op Zoom doen dat al meer dan 100 jaar. Maar de weervissers worden ouder, het werk is zwaar en de opbrengsten zijn niet genoeg om een heel jaar van de leven. Vandaar dat deze laatste weervissers er over een aantal jaar ook mee stoppen.

Weervissen leer je niet op school." Marc van der Steen, bestuurslid

De Stichting Behoud Weervisserij is 20 jaar geleden opricht met als doel het in stand houden van de ambachtelijke wijze van vissen op onder andere ansjovis door middel van de weervisserij in de Oosterschelde en deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart te zetten.

Dat doen ze door onder andere door het organiseren van vaartochten op de Oosterschelde. Belangstellenden kunnen meevaren, zien de weervisser aan het werk en krijgen tijdens de tocht een uitgebreide uitleg over de geschiedenis en het belang van de weervisserij in Zeeland. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de fuiken te restaureren en om de vissersboten te reviseren.

Weervisserij is een oude visserijtechniek waarbij de vis in ondiepe zeearmen met behulp van houten bouwwerken in een fuik wordt geleid. De vis wordt bij een dalende waterstand door de stroming in de fuik gedreven. De ansjovis zoekt het warmere water in de Oosterschelde op in de paaitijd. Een ideaal gebied omdat daar geen zoet water binnenkomt en het water iets warmer is dan in de Noordzee.

Daarnaast worden er sinds dit jaar een aantal vrijwilligers opgeleid tot weervisser, zodat het ambacht behouden blijft in de toekomst. Bestuurslid Marc van der Steen: "Weervissen leer je niet op school, er is ook geen opleiding voor, dus zullen de vrijwilligers het de komende jaren in de praktijk moeten leren. Ze worden hierbij begeleid door de huidige weervisser Henk van Schilt."

Eeuwenlang hetzelfde

De principes van het weervissen zijn al eeuwenlang hetzelfde. Op deze oude beelden van het tv-programma Trugkieke, uit 1940, is goed te zien hoe dat in zijn werk gaat.

