BeNe Ladies Tour: Barnes wint etappe Vlissingen-Philippine

Westerscheldetunnel was even afgesloten vanwege BeNe Ladies Tour (foto: Omroep Zeeland)

Bijzonder was het feit dat de dames door de Westerscheldetunnel koersten. Rond 10.45 uur passeerde peloton de tunnel tussen Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Pas aan de overkant kwam de wedstrijd los.

Marianne Vos, die gisteren tijdens de proloog op de Vlissingse boulevard nog ten val kwam, sprong weg met zes andere rensters. Maar werden al snel weer terug gepakt door het peloton. Vijfentwintig kilometer voor de finish in Philippine probeerde Vos opnieuw weg te komen, dat lukte in samenwerking met Alice Barnes.

Minuut voorsprong

Al snel pakte het duo meer dan een minuut voorsprong. Vos deed verwoede pogingen om weg te rijden bij Barnes, maar dat lukte niet. In de sprint was de Britse uiteindelijk sneller dan Vos. De Franse Roxane Fournier werd derde, nadat ze de sprint won van het peloton.

In het algemeen klassement neemt Barnes de leiderstrui over van Annette Edmondson, die gisteren de proloog won. Vos staat nu tweede in de rangschikking.