Na jaren van praten, deze zomer een plan voor N59

(foto: OZ)

Over de aanpak van de N59 wordt al lang gepraat. Met name op het stuk tussen de Haringvlietbrug en Bruinisse gebeuren veel ernstige ongelukken en staan er bijna dagelijks files. Tegelijkertijd kijkt Rijkswaterstaat naar de mogelijkheden om de weg zogenoemde energieneutraal te maken.

Geld beschikbaar

De provincie Zuid-Holland steekt 10 miljoen euro in de weg. De provincie Zeeland betaalt 55.000 mee aan het onderzoek, de gemeente Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee elk een half miljoen. Daarnaast hopen de vier overheden in het najaar concrete afspraken te maken over de bijdrage vanuit het Rijk.

